L’Emilia Romagna introduce l’educazione finanziaria nelle scuole e nella formazione professionale per insegnare ai giovani a gestire il risparmio e difendersi dalle truffe online

L'Emilia-Romagna ha avviato un progetto di educazione finanziaria nelle scuole e nella formazione professionale, con l'obiettivo di fornire ai giovani strumenti per gestire il risparmio e riconoscere le truffe online. Attraverso un protocollo gratuito con l'USR e la Fondazione, si intende promuovere una cultura economica consapevole, rafforzando le competenze finanziarie e sostenendo un'educazione responsabile e informata.

L'Emilia-Romagna porta l'economia in classe siglando un protocollo gratuito con USR e Fondazione per insegnare la gestione del risparmio e prevenire truffe o debiti insostenibili. L'iniziativa triennale coinvolge scuole e percorsi professionali per colmare le lacune di alfabetizzazione finanziaria di studenti e famiglie, formando cittadini più consapevoli dei rischi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: L’educazione finanziaria approda nelle scuole dell’Emilia Romagna Leggi anche: Nelle scuole dell’Emilia-Romagna arriva l’educazione finanziaria Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. FAGGIOLI Tipico dell'Emilia-Romagna, soprattutto del bolognese, presenta ceppi anche in Lombardia, nel fiorentino e nel romano, potrebbe derivare o da un soprannome originato da nomi di località ricchi di faggi o da un soprannome originato dal fagiolo, ind facebook #Allevamenti intensivi: la nuova denuncia di #Greenpeace in #EmiliaRomagna | FOTO e VIDEO x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.