Beffa olimpica | catering affidato agli sloveni

L'affidamento del servizio di catering durante le gare di Milano-Cortina è stato affidato a una società slovena, senza una spiegazione ufficiale. La vicenda ha suscitato curiosità e alcune perplessità circa le scelte organizzative dell'evento. Questo episodio evidenzia come le decisioni logistiche possano influire sull'immagine e sulla gestione di grandi manifestazioni sportive di livello internazionale.

La scoperta del critico gastronomico Edoardo Raspelli sui pasti a margine delle gare di Milano-Cortina: «Doveva gestirli chef Carlo Zarri, nessuna spiegazione dalla società degli eventi». La Lega contro Ghali alla cerimonia inaugurale: «Un odiatore che umilia il Paese». Come gli capita da una vita professionale cominciata sui marciapiedi della cronaca e proseguita sulle tavole di tutta Italia, Edoardo Raspelli ha rotto le uova nel paniere dell'enfasi per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina. Senza filtri ha scritto: «Ma lo sapete che dopo le celebrazioni per il riconoscimento Unesco alla cucina italiana, a far da mangiare alle Olimpiadi saranno gli sloveni?».

