Editoria | Roccella ' Itabloid per creatività e talento donne'

La ministra per le Pari opportunità si mostra soddisfatta per il lancio di ‘Itabloid’, il nuovo progetto che punta a valorizzare la creatività e il talento delle donne nel mondo dell’informazione. Durante un evento a Roma, ha sottolineato come questa iniziativa rappresenti una voce femminile professionale e effervescente, pronta a portare novità nel panorama dell’editoria. La ministra, anche membro di ‘Giornaliste italiane’, ha espresso il suo entusiasmo per questa sfida che mira a dare spazio alle donne che lavorano nel settore.
Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Come ministra per le Pari opportunità, e prima ancora come iscritta a ‘Giornaliste italiane', sono felice che con la nascita di ‘Itabloid' una voce femminile, professionale, effervescente, nasca per arricchire il panorama dell'informazione e dell'approfondimento, che ha bisogno della creatività e del talento delle donne. In bocca al lupo, Giornaliste italiane!”. Lo afferma Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità. 🔗 Leggi su Iltempo.it
