La ministra per le Pari opportunità si mostra soddisfatta per il lancio di ‘Itabloid’, il nuovo progetto che punta a valorizzare la creatività e il talento delle donne nel mondo dell’informazione. Durante un evento a Roma, ha sottolineato come questa iniziativa rappresenti una voce femminile professionale e effervescente, pronta a portare novità nel panorama dell’editoria. La ministra, anche membro di ‘Giornaliste italiane’, ha espresso il suo entusiasmo per questa sfida che mira a dare spazio alle donne che lavorano nel settore.

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Come ministra per le Pari opportunità, e prima ancora come iscritta a ‘Giornaliste italiane', sono felice che con la nascita di ‘Itabloid' una voce femminile, professionale, effervescente, nasca per arricchire il panorama dell'informazione e dell'approfondimento, che ha bisogno della creatività e del talento delle donne. In bocca al lupo, Giornaliste italiane!”. Lo afferma Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Editoria: Roccella, 'Itabloid per creatività e talento donne'

Approfondimenti su Itabloid Donne

Questa mattina a Roma è nato un nuovo giornale chiamato 'Itabloid'.

La undicesima edizione di “Storie di Donne” si avvicina, con un evento che si terrà a Roma il 21 gennaio a partire dalle 17.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Itabloid Donne

Editoria: Roccella, 'Itabloid per creatività e talento donne'Roma, 7 feb. (Adnkronos) - Come ministra per le Pari opportunità, e prima ancora come iscritta a ‘Giornaliste italiane', sono felice che con la nascita di ‘Itabloid' una voce femminile, professionale ... iltempo.it

FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «EDITORIA, MIELI (FDI): BUON LAVORO A GIORNALISTE ITALIANE PER ITABLOID»Oggi nasce la nuova testata d'informazione giornalista Itabloid. Buon lavoro a Giornaliste Italiane per questo nuovo e coraggioso progetto. L'impegno del ... agenziagiornalisticaopinione.it

AVVISO ALLA CITTADINANZA Si informa la cittadinanza che, a seguito dell’incendio verificatosi presso uno stabilimento ubicato in Contrada Pistavecchia, nel Comune di Campofelice di Roccella, l’ASP Palermo – Dipartimento di Prevenzione ha effettuat facebook