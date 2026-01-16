La undicesima edizione di “Storie di Donne” si avvicina, con un evento che si terrà a Roma il 21 gennaio a partire dalle 17. Un’occasione per valorizzare il talento, la creatività e la resilienza delle donne attraverso testimonianze e premi dedicati. Un momento di riflessione e riconoscimento che evidenzia il ruolo fondamentale delle donne nella società contemporanea.

La undicesima edizione di “Storie di Donne” si sta avvicinando: a Roma, il prossimo 21 gennaio dalle ore 17.30 fino alle ore 20.00, presso l'Aula TD1 - Campus Luiss a Viale Romania nr. 32. Si tratterà di un appuntamento a lungo atteso, organizzato dall'Associazione culturale Occhio dell'Arte APS di Anzio e da ACSI – Associazione di Cultura Sport e Tempo Libero presieduta da Antonino Viti, quest'anno in collaborazione strategica con l' Associazione Sportiva Luiss e la presidenza di Luigi Abete. In un tempo che chiede nuove narrazioni e sguardi più inclusivi, questo premio nasce per dare voce alle storie di donne che hanno saputo trasformare talento, creatività e resilienza in valore condiviso. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Storie di Donne" tra talento, creatività e resilienza: il premio

