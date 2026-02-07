Editoria | Bignami ' Itabloid arricchisce informazione e democrazia'

Questa mattina a Roma è nato un nuovo giornale chiamato 'Itabloid'. L’obiettivo è offrire un’informazione più ricca e contribuire a rafforzare la democrazia. Il progetto è stato accolto con entusiasmo da Giornaliste italiane, che ha dato il benvenuto alla nuova testata. Ora si aspetta di vedere come si svilupperà questa iniziativa nel panorama dell’editoria italiana.

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Buon lavoro a Giornaliste italiane per la nascita di 'Itabloid', un nuovo periodico. Sì arricchisce l'informazione, si arricchisce la democrazia. In bocca al lupo!" Lo scrive su X Galeazzo Bignami, capogruppo Fdi alla Camera. 🔗 Leggi su Iltempo.it

