Editoria | Montaruli ' da Itabloid sicuramente spunti riflessione'

La nascita di Itabloid, il nuovo giornale digitale delle Giornaliste italiane, ha suscitato commenti positivi. Montaruli ha detto che si tratta di un’iniziativa che farà riflettere e che valorizza l’informazione libera, fondamentale per la democrazia. La testata promette di portare punti di vista diversi e approfondimenti di qualità.

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - “L'informazione libera è la base della democrazia e con questo spirito mi complimento con l'associazione Giornaliste italiane per la nascita della testata Itabloid, periodico digitale che sarà sicuramente garanzia di professionalità, con interessanti punti di vista e spunti di riflessione. Alla redazione ed a Giornaliste italiane un grosso in bocca al lupo e ci vediamo online”. Lo afferma Augusta Montaruli, vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. 🔗 Leggi su Iltempo.it

