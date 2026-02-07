Editoria | Montaruli ' da Itabloid sicuramente spunti riflessione'

La nascita di Itabloid, il nuovo giornale digitale delle Giornaliste italiane, ha suscitato commenti positivi. Montaruli ha detto che si tratta di un’iniziativa che farà riflettere e che valorizza l’informazione libera, fondamentale per la democrazia. La testata promette di portare punti di vista diversi e approfondimenti di qualità.

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - “L'informazione libera è la base della democrazia e con questo spirito mi complimento con l'associazione Giornaliste italiane per la nascita della testata Itabloid, periodico digitale che sarà sicuramente garanzia di professionalità, con interessanti punti di vista e spunti di riflessione. Alla redazione ed a Giornaliste italiane un grosso in bocca al lupo e ci vediamo online”. Lo afferma Augusta Montaruli, vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Editoria: Montaruli, 'da Itabloid sicuramente spunti riflessione' Approfondimenti su Itabloid Editoria: Fidanza, 'da Itabloid contributo a dibattito pubblico in Italia e in Europa' La nascita di Itabloid rappresenta una buona notizia per il giornalismo italiano. Editoria: Bignami, 'Itabloid arricchisce informazione e democrazia' Questa mattina a Roma è nato un nuovo giornale chiamato 'Itabloid'. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Itabloid Editoria: Montaruli, 'da Itabloid sicuramente spunti riflessione'Roma, 7 feb. (Adnkronos) - L'informazione libera è la base della democrazia e con questo spirito mi complimento con l'associazione Giornaliste ... iltempo.it Editoria, nasce Itabloid, il periodico di Giornaliste ItalianeRoma, 7 feb. (askanews) - Debutta online ITabloid, il periodico digitale dell'associazione Giornaliste italiane (consultabile all'indirizzo ... notizie.tiscali.it "Il decreto sicurezza era in canna da prima di Torino. Era tutto previsto. Violenze comprese" L'editoriale di Corrado Formigli facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.