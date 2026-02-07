Editoria | Fidanza ' da Itabloid contributo a dibattito pubblico in Italia e in Europa'

La nascita di Itabloid rappresenta una buona notizia per il giornalismo italiano. La piattaforma punta a contribuire al dibattito pubblico in Italia e in Europa, offrendo uno spazio di informazione più aperto e partecipato. La notizia è stata accolta con interesse da chi lavora nel settore, convinto che possa portare un cambiamento nel modo di fare cronaca e analisi.

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "La nascita di ITabloid è una bella notizia per il giornalismo italiano e per l'informazione. La scelta di puntare su approfondimento e contenuti innovativi rappresenta un valore aggiunto in una fase in cui prevale l'immediatezza e la semplificazione. Un progetto, vorrei sottolineare, promosso dall'associazione Giornaliste italiane per valorizzare competenze, esperienza e passione professionale, offrendo uno spazio di racconto serio e autorevole". Lo afferma Carlo Fidanza, capodelegazione di Fratelli d'Italia-Ecr al Parlamento europeo. "Alle Giornaliste italiane -aggiunge- rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro e di successo per questa nuova avventura editoriale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Questa mattina a Roma è nato un nuovo giornale chiamato 'Itabloid'.

La ministra per le Pari opportunità si mostra soddisfatta per il lancio di ‘Itabloid’, il nuovo progetto che punta a valorizzare la creatività e il talento delle donne nel mondo dell’informazione.

