Editoria | Rizzetto ' congratulazioni a Giornaliste Italiane per Itabloid'

Questa mattina a Roma, il deputato Alessandro Rizzetto ha inviato le sue congratulazioni a Giornaliste Italiane per il lancio di Itabloid. La nuova testata digitale si concentra su temi legati al lavoro e alle questioni di genere, cercando di offrire uno spazio dedicato a queste tematiche spesso poco trattate. Rizzetto ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa per il giornalismo italiano.

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Le mie congratulazioni a Giornaliste Italiane per la nascita di Itabloid, nuova testata digitale che affronta temi centrali legati al mondo del lavoro e alle questioni di genere. Un progetto editoriale che contribuisce ad arricchire la qualità del dibattito pubblico e a promuovere un'informazione più pluralista e inclusiva. Promuovere la parità di genere anche nel sistema dell'informazione rappresenta una sfida centrale per costruire una società più equa e consapevole". Lo dichiara Walter Rizzetto di Fratelli d'Italia, presidente della commissione Lavoro della Camera. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Editoria: Rizzetto, 'congratulazioni a Giornaliste Italiane per Itabloid'

