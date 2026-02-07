Questa settimana si è ufficialmente chiusa la trattativa tra Pierfrancesco Battistini e la Baldaccio Bruni. L’attaccante ha deciso di restare in biancorosso anche per il prossimo campionato, confermando così il suo impegno con la squadra anghiarese. Oggi, i biancoverdi affrontano la Colligiana, con Battistini pronto a guidare l’attacco e a fare la differenza.

La notizia è arrivata in settimana. Pierfrancesco Battistini (nella foto) ha raggiunto l’accordo per restare anche al termine di questa stagione con la Baldaccio Bruni. Segno della soddisfazione di tecnico e soprattutto della società per il percorso intrapreso che ha visto i biancoverdi (al momento) lasciare la zona rossa ed essere ad oggi in corsa per qualcosa anche di più importante. Certo, la classifica resta cortissima visto che a quattro punti ci sono i playoff e a cinque i playout. Ecco perché oggi sarà importante approcciare bene la sfida interna contro la Colligiana. Si scende in campo alle 14. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza: Battistini e Baldaccio avanti insieme. Gli anghiaresi oggi affrontano la Colligiana

La Baldaccio Bruni ottiene un pareggio importante contro Grassina, mantenendo viva la speranza di raggiungere la zona playoff.

Dopo la conquista della Coppa Italia, gli azzurri si preparano a tornare in campionato con entusiasmo e determinazione.

