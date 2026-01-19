Eccellenza | adesso la zona playoff è davvero vicina Ottimismo in casa anghiarese La Baldaccio Bruni frena la corsa della capolista Esame superato per i ragazzi di Battistini

La Baldaccio Bruni ottiene un pareggio importante contro Grassina, mantenendo viva la speranza di raggiungere la zona playoff. La squadra di Battistini dimostra determinazione e solidità, frenando la corsa della capolista. Un risultato che rafforza l’ottimismo in casa anghiarese, con i ragazzi che continuano a puntare con fiducia ai prossimi impegni per consolidare il proprio percorso in classifica.

BALDACCIO BRUNI 0 GRASSINA 0 BALDACCIO BRUNI: Vaccarecci, Piccinelli, Del Siena, Bruschi, Beretti, Hajiri (68’ Monini), Sbardella (53’ Pedrelli), Giovagnini, Mariotti (63’ Beers), Gorini Gia., Bartoccini. All.: Battistini. GRASSINA: Bartoli, Meazzini, Arcadipane, Castaldo (74’ Alfarano), Calzolai, Fabiani, Rossi Lottini Di., Corsi M., Dini, Simoni, Borghesi. All.: Cellini. Arbitro: Casale di Siena. ANGHIARI – Se si trattava di un esame di maturità la Baldaccio lo ha superato. I ragazzi di Pierfrancesco Battistini escono indenni dalla sfida casalinga contro la ex capolista Grassina (reduce dal roboante successo sulla Sansovino). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

L’Asta Taverne torna in campo nel campionato di Eccellenza Toscana, dopo la sconfitta contro Lastrigiana che li ha collocati in zona play out. Questa pomeriggio alle 14:30, al campo Arnaldo Satini, affronta la Baldaccio Bruni con l’obiettivo di riscattarsi davanti ai propri tifosi. La squadra cerca una prestazione solida per risollevare il morale e migliorare la posizione in classifica.

