La squadra italiana ha sfilato con stile alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali 2026, grazie ai capi firmati EA7 Emporio Armani. La delegazione ha scelto il look dell’azienda italiana per rappresentare il nostro paese, mostrando un’immagine elegante e coordinata davanti a migliaia di spettatori e telecamere.

È firmato EA7 Emporio Armani il look con cui la delegazione italiana ha sfilato alla cerimonia inaugurale della Olimpiadi Invernali 2026. Il brand, Partner della Fondazione Milano Cortina 2026 e Official Outfitter dell’Italia Team nonché Eyewear Partner della Fondazione, ha curato le divise indossate dagli atleti azzurri, protagonisti della chiusura del corteo delle nazioni partecipanti, come da tradizione riservata al Paese ospitante. TOPSHOT-OLY-2026-MILANO CORTINA-OPENING-DELEGATION. TOPSHOT - Italy's flag bearers Arianna Fontana and Federico Pellegrino parade with other athletes during the opening ceremony of the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games at the San Siro stadium in Milan, northern Italy, on February 6, 2026. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - EA7 Emporio Armani veste l’Italia Team alle Olimpiadi Invernali 2026

Lululemon si prepara a vestire il team canadese alle Olimpiadi Invernali 2026.

EA7 Emporio Armani si prepara a sostenere le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, a poco più di 18 giorni dall’inaugurazione prevista il 6 febbraio allo Stadio di San Siro.

Al via le Olimpiadi di Milano-Cortina tra divise griffate e oggetti da collezioneOltre lo sport, la competizione è fashion con l’Italia che veste EA7 Emporio Armani, gli Usa fedeli a Ralph Lauren, Brasile al debutto con Moncler e Haiti con Stella Jean ... panorama.it

Milano Cortina: i segreti delle divise dell’Italia alle Olimpiadi invernaliAlla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 ogni Paese mostra una precisa identità stilistica: chi veste gli atleti italiani ... msn.com

