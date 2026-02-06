lululemon veste il team canada alle olimpiadi invernali 2026

Lululemon si prepara a vestire il team canadese alle Olimpiadi Invernali 2026. La famosa marca di abbigliamento sportivo ha firmato un accordo con il comitato olimpico, assicurando capi comodi e di alta qualità per gli atleti. Nei prossimi mesi, i membri del team indosseranno gli abiti del marchio durante le competizioni e gli eventi ufficiali. Lululemon punta a rafforzare la sua presenza anche nel mondo dello sport internazionale, già noto per l’abbigliamento athleisure che ha conquistato molti appassionati.

Lululemon è il brand di athleisure che abbiamo imparato a conoscere e ad apprezzare negli ultimi anni. Il marchio è nato a Vancouver alla fine degli anni Novanta, e dopo essere approdato in Europa agli inizi del Duemila, finalmemte è arrivato anche da noi lo scorso luglio. Di mezzo c'è anche Lewis Hamilton ma ancora più di recente il fatto che ha vestito il team canadese in occasione della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernale 2026. Per due anni, lululemon ha lavorato a stretto contatto con atleti provenienti da tutto il Canada per comprenderne le esigenze specifiche in ogni fase del loro percorso olimpico e paralimpico. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

Durante le Olimpiadi Invernali 2026, le divise delle nazioni partecipanti sono il risultato di collaborazioni tra marchi di moda e aziende sportive di alto livello.

Alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, lo sport inizia il 4 febbraio alle 11:30 con le prove di discesa libera maschile.

