E' sembrato un inverno d’altri tempi con il ritorno della neve ma non lo è stato | il gennaio che inganna la memoria

Quest’anno, il gennaio ha preso tutti in contropiede. In pianura, la neve è caduta proprio il giorno dell’Epifania, portando accumuli che hanno superato i 18 centimetri in alcune zone. Le temperature sono scese fino a -13°C, come a San Martino in Villafranca, dove nella notte tra il 7 e l’8 gennaio si sono registrate le minime più basse. Per un momento, si è avuto l’impressione di un inverno da altri tempi, ma in realtà si tratta di un episodio temporaneo, niente di più.

Neve in pianura il giorno dell'Epifania, accumuli in doppia cifra con un picco di 18,5 centimetri in città e temperature minime scese fino a -13,1°C, come a San Martino in Villafranca nella notte tra il 7 e l'8 gennaio. Immagini e numeri che hanno riportato alla memoria un inverno "come una volta".

