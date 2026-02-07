E’ sembrato un inverno d’altri tempi con il ritorno della neve

Il gennaio 2026 ha portato un’ondata di freddo e neve che ricorda gli inverni di una volta. La neve ha imbiancato le strade e le campagne, con accumuli che in alcune zone della Romagna hanno superato i 18 centimetri. Le temperature sono scese fino a -13,1°C, facendo riemergere ricordi di un inverno rigido e glaciale. La gente si riscalda davanti ai caminetti, mentre le autorità invitano alla prudenza sulla strada.

Il gennaio 2026 si è presentato con un volto rigido e nevoso, evocando immagini di inverni passati, un’illusione alimentata da accumuli di neve che in alcune zone della Romagna hanno superato i 18 centimetri e temperature minime scese fino a -13,1°C. Tuttavia, un’analisi più approfondita dei dati meteorologici rivela una realtà più complessa, smentendo la sensazione di un ritorno a un inverno “come una volta”. Il mese appena concluso, pur essendo il più freddo degli ultimi sette anni nella regione, si è comunque chiuso con un’anomalia termica positiva di +0,7°C rispetto alla media climatica del periodo 1981-2010, evidenziando una tendenza al riscaldamento che caratterizza il clima della Romagna negli ultimi decenni.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

