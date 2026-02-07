E’ sembrato un inverno d’altri tempi con il ritorno della neve

Il gennaio 2026 ha portato un’ondata di freddo e neve che ricorda gli inverni di una volta. La neve ha imbiancato le strade e le campagne, con accumuli che in alcune zone della Romagna hanno superato i 18 centimetri. Le temperature sono scese fino a -13,1°C, facendo riemergere ricordi di un inverno rigido e glaciale. La gente si riscalda davanti ai caminetti, mentre le autorità invitano alla prudenza sulla strada.

Il gennaio 2026 si è presentato con un volto rigido e nevoso, evocando immagini di inverni passati, un’illusione alimentata da accumuli di neve che in alcune zone della Romagna hanno superato i 18 centimetri e temperature minime scese fino a -13,1°C. Tuttavia, un’analisi più approfondita dei dati meteorologici rivela una realtà più complessa, smentendo la sensazione di un ritorno a un inverno “come una volta”. Il mese appena concluso, pur essendo il più freddo degli ultimi sette anni nella regione, si è comunque chiuso con un’anomalia termica positiva di +0,7°C rispetto alla media climatica del periodo 1981-2010, evidenziando una tendenza al riscaldamento che caratterizza il clima della Romagna negli ultimi decenni.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Romagna Inverno Freddo d'altri tempi: minime record in provincia, e scende neve tonda Dopo i giorni di gelo intenso, le temperature in provincia mostrano segnali di miglioramento. Neve ed effetto albedo, temperature d'altri tempi in Romagna: toccati i -13 a San Martino in Villafranca In Romagna, le temperature notturne sono scese fino a -13°C a San Martino in Villafranca, grazie a un cielo sereno e all’effetto albedo. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. EHRN GEZDR | Antalya - Davar Torosico, Olak Tandr, Kelle Paça, Pretzel, Közde Piliç Ultime notizie su Romagna Inverno Argomenti discussi: Un nuovo decreto sul PNRR conferma l’inverno sull’università italiana; Il primo tramonto alle 17:00 del 2026 sarà questo fine settimana - e il sole non tramonterà così presto fino a ottobre; F1: Barcellona chiude lo shakedown con una dimostrazione di Lewis Hamilton; Se non hai ancora tolto l’albero di Natale dovresti farlo oggi: e se l’hai già fatto hai sbagliato giorno. È inverno ma sembra autunno. Pioggia record. E temperature mitiIn un mese è piovuto un terzo del totale. Allerta gialla in tutta la regione per rischio frane e smottamenti ... msn.com INVERNO, entra la seconda fase: prospettive e ipotesi meteo(METEOGIORNALE.IT) Ci stiamo per lasciare alle spalle la prima parte dell'Inverno. Gennaio volge al ... msn.com "Solstizio d'Inverno" di Rosamunde Pilcher La prima impressione, bello, ma poi ho iniziato ad avvertire fatica nel continuare la lettura, belle le descrizioni dei luoghi e dei personaggi, mi é sembrato di leggere vari temi scolastici di un tempo. La fine é stata avvi facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.