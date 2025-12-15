L'articolo analizza le dichiarazioni di Donald Trump riguardo alla presunta morte del regista Rob Reiner, noto per film come

© Ilfattoquotidiano.it - Trump attacca il regista Rob Reiner dopo che è stato trovato morto: “È mancato a causa della rabbia che ha causato agli altri con la sua ossessione per me”

Trump sbarella sulla morte di Rob Reiner. In un post pubblicato su Truth, il presidente degli Stati Uniti ha come perso la bussola ed è sembrato come vendicarsi del cadavere ancora caldo del regista di Harry ti presento Sally e Misery non deve morire. “Una cosa molto triste è accaduta ieri sera a Hollywood”, inizia così il post del presidente. “Rob Reiner, un regista e comico tormentato e in difficoltà, ma un tempo di grande talento, è mancato insieme alla moglie Michele, a quanto pare a causa della rabbia che ha causato agli altri attraverso la sua grave, inflessibile e incurabile malattia, una malattia che debilita la mente nota come “Trump derangement syndrome”, a volte chiamata anche TDS”. Ilfattoquotidiano.it

NON SONO PAZZO...CREDO...??

Rob Reiner, il regista ucciso con la moglie: fermato il figlio - Il figlio di Rob e Michele Reiner, Nick, è stato arrestato e trattenuto con una cauzione di 4 milioni di dollari. lapresse.it