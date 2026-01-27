Vannacci corre da solo? Arriva il simbolo Futuro nazionale depositato il marchio

Vannacci ha depositato un marchio che suggerisce l’intenzione di creare un nuovo soggetto politico, nonostante le tensioni interne. La mossa si inserisce in un contesto di cambiamenti e strategie, con l’obiettivo di consolidare una presenza autonoma nel panorama politico italiano. Questa iniziativa rappresenta un passo importante per il generale, che si mostra determinato a rafforzare la propria posizione.

Eppur si muove il generale Roberto Vannacci. Dopo il gelo con il segretario della Lega Matteo Salvini (che potrebbe aver già pronto un sostituto di livello come l’ex governatore veneto Luca Zaia ) il vicesegretario del Carroccio e eurodeputato, ha depositato un marchio che sa di partito politico. Lo rivela Francesco Saita per l’agenzia Adnkronos. Il 24 gennaio, ovvero tre giorni fa, ha registrato il marchio di “ Futuro Nazionale “. Registrato anche il sito (a ottobre). Sempre l’agenzia riporta che il lucchese Battaglini, oggi uno degli assistenti parlamentari del generale a Bruxelles e dipendente della “Versiliana”, a quanto risulta all’AdnKronos, lo scorso fine ottobre, aveva già registrato il dominio internet www.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Vannacci Simbolo

Vannacci ha depositato il marchio di Futuro Nazionale, definendolo comunque

Vannacci accelera con il deposito del marchio 'Futuro Nazionale', alimentando le speculazioni su una sua possibile nuova formazione politica di estrema destra.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Vannacci Simbolo

Argomenti discussi: Addio Lega? Il generale Vannacci lascia aperta la porta a un’AfD italiana; Così il dilemma Vannacci agita Meloni; La paura di Vannacci fa novanta: il caso aiuti a Kiev svela le crepe nella maggioranza.

Vannacci corre da solo? Arriva il simbolo Futuro nazionale, depositato il marchioEppur si muove il generale Roberto Vannacci. Dopo il gelo con il segretario della Lega Matteo Salvini (che potrebbe aver già pronto un sostituto di livello come l’ex governatore veneto Luca Zaia) il v ... open.online

Vannacci deposita marchio Futuro nazionale. «È solo un simbolo»Roberto Vannacci ha richiesto di depositare il marchio Futuro nazionale all’Ufficio brevetti europei, come risulta dal sito dello European union intellectual property network. «È solo un simbolo, ... ilsole24ore.com

Fermi tutti. Perché Matteo Salvini ha appena sostanzialmente messo alla porta Vannacci, rompendo in modo forse definitivo con lui. A margine della festa della Lega in Abruzzo, ha definito l’ex generale un “peso improduttivo”, senza per altro neanche il corag - facebook.com facebook