Grande partecipazione al concerto del coro Tre Campanili un solo Cuore

Lo scorso sabato, nella chiesa di San Nicola di Bari a Cannavò, si è tenuto il concerto del coro liturgico “Tre Campanili, un solo Cuore”. L’evento ha coinvolto la comunità con una serata dedicata alla musica e alla tradizione natalizia, offrendo un momento di riflessione e spiritualità. Un appuntamento che ha sottolineato l’importanza della musica come elemento di unione e fede.

Si è svolto sabato scorso, presso la chiesa di San Nicola di Bari a Cannavò, il concerto del coro liturgico “Tre Campanili, un solo Cuore”, che ha offerto alla comunità una serata intensa di musica, fede e tradizione popolare, chiudendo in modo suggestivo il tempo liturgico del Natale.L’evento si. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Leggi anche: La rassegna "Cesena in coro" torna con un grande concerto e la partecipazione di quattro formazioni locali Leggi anche: “Dai cori al cuore”: emozioni in concerto con il coro filarmonico Le Voci Liriche Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. La Corale di Valle chiude i concerti natalizi a Montecastelli Pisano; Concerto dell’Epifania, la musica che unisce e incanta la città di Stradella; Natale di luci a Sondrio: grande partecipazione agli eventi nel capoluogo; A Brisighella grande successo per il concerto dei Voices of Joy. Emozione e tradizione a Cannavò: grande partecipazione al concerto del Coro “Tre Campanili, un solo Cuore” - Si è svolto sabato scorso, presso la Chiesa di San Nicola di Bari a Cannavò, il concerto del Coro liturgico “Tre Campanili, un solo Cuore”, che ha offerto alla comunità una serata intensa di musica, ... reggiotv.it

grande partecipazione al Salone dell'Amore per l'evento "Inclusione e Crescita Sociale attraverso la musica". Presenti Padre Matteo Tagliaferri e il sindaco Gianluca Latini - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.