Fuochi d’artificio tra la folla | incendio davanti a un negozio nel cuore della città

Nel centro di Napoli, nel tardo pomeriggio del 31 dicembre, si è verificato un incidente durante i festeggiamenti di Capodanno. Alcuni fuochi d’artificio sono esplosi sul marciapiede di via Toledo, coinvolgendo numerosi passanti. L’evento ha causato momenti di preoccupazione e caos tra la folla, evidenziando i rischi associati a usi improvvisati di fuochi artificiali in aree pubbliche affollate.

Paura e caos nel pieno centro di Napoli, dove nel tardo pomeriggio del 31 dicembre alcuni fuochi d’artificio sono stati fatti esplodere direttamente sul marciapiede di via Toledo, tra decine di passanti. I botti hanno provocato un incendio agli arredi esterni di un negozio, costringendo all’intervento immediato dei vigili del fuoco. I fatti sono avvenuti intorno alle 18.30, quando qualcuno ha acceso una batteria pirotecnica all’altezza di piazza Carità, in una delle strade più affollate della città. Gli artifici, esplosi a pochi metri dalla folla, hanno sprigionato scintille e residui incandescenti che sono finiti sulle strutture esterne di un’attività commerciale, facendole prendere fuoco nel giro di pochi istanti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

