Due carcasse di cane sulle spiagge di San Rossore e Calambrone | avviate le indagini

Due carcasse di cani sono state trovate nelle spiagge di San Rossore e Calambrone. Le autorità hanno aperto le indagini per capire cosa sia successo. Due cani di media taglia sono stati trovati senza vita, uno venerdì 30 gennaio e l’altro domenica 1 febbraio. La scoperta ha sorpreso i residenti e i passanti, che ora aspettano risposte.

Due cani di media taglia sono stati rinvenuti privi di vita nelle giornate di venerdì 30 gennaio e di domenica 1 febbraio. Il primo cane è stato segnalato da alcune persone che percorrevano il tratto di spiaggia di Calambrone in direzione di Livorno, mentre l'altro cane, è stato avvistato da una.

