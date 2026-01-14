Brucia l' auto di una disoccupata è mistero sulle cause | avviate le indagini

Da agrigentonotizie.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incendio ha coinvolto un'auto di una donna disoccupata in circostanze ancora da chiarire. Le cause del rogo sono al centro di indagini avviate dai carabinieri locali. Al momento, non si conoscono i motivi che hanno scatenato l'incendio, e le autorità stanno lavorando per fare luce sulla vicenda.

Le cause della scintilla iniziale non sono affatto chiare. E delle indagini si stanno già occupando i carabinieri della stazione cittadina. Ad andare a fuoco, in piazza Giovanni 23esimo a Castrofilippo, è stata la Fiat Punto di una disoccupata quarantottenne. Le fiamme hanno danneggiato la parte. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

