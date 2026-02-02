Firenze ha ballato al ritmo dei grandi club del passato | I Love Disco clamoroso successo

Firenze ha riempito il Mandela Forum sabato sera, con tanti appassionati arrivati da tutta la Toscana. La serata dedicata ai grandi club del passato ha fatto ballare il pubblico fino a notte fonda, confermando il grande richiamo di questo format. Gli organizzatori parlano di sold out e di una risposta oltre le aspettative, dimostrando che il ritmo disco non passa mai di moda.

Firenze, 2 febbraio 2026 – Una serata sold out con gente da tutta la Toscana e non solo. Si è rivelato un successo clamoroso il format di I Love Disco, la serata dance organizzata al Mandela Forum nella serata di sabato 31 gennaio. Un modo per vivere la musica anni Settanta e Ottanta in maniera totalmente immersiva: un vero e proprio spettacolo. Si è ballato e ammirato il corpo di ballo sul palco, tra luci e appunto sound immortali. I Love Disco nasce dall’idea di un gruppo di esperti di comunicazione e promozione di prodotti e servizi ed è un format conosciuto da tempo. Ma la serata di Firenze è stata speciale, con tanta gente che sull’onda dei ricordi e di un pizzico di nostalgia ha ballato al ritmo di alcuni pezzi immortali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

