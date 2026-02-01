Atletica oggi World Indoor Tour New York 2026 | orario tv streaming

Questa mattina si apre ufficialmente la 118ma edizione dei Millrose Games a New York. All’Armory Track&Field Center si sono radunate atlete e atleti da tutto il mondo, pronti a sfidarsi in una delle gare indoor più attese dell’anno. La manifestazione, valida come seconda tappa del World Indoor Tour 2026 di atletica, promette emozioni e risultati importanti. La diretta tv e lo streaming saranno disponibili per seguire da vicino ogni fase delle competizioni.

Tutto pronto all’Armory Track&Field Center di New York per la 118ma edizione dei Millrose Games, valevole come seconda tappa stagionale di livello Gold del World Indoor Tour 2026 di atletica. Il massimo circuito internazionale di meeting al coperto resta dunque negli Stati Uniti dopo l’appuntamento inaugurale di Boston per una prestigiosa kermesse che mette alla prova tanti big nel percorso verso i Mondiali in sala di fine marzo in Polonia. Il cast atteso oggi a New York comprende diversi mezzofondisti di alto profilo come il britannico Josh Kerr (oro mondiale nei 1500 a Budapest 2023), il neozelandese Geordie Beamish (oro mondiale a Tokyo 2025 nei 3000 siepi) e gli statunitensi Grant Fisher (due volte medagliato olimpico e primatista mondiale dei 3000 indoor) e Cole Hocker (campione olimpico in carica dei 1500 e mondiale dei 5000), impegnati sulla distanza delle due miglia in una delle gare clou dell’intera giornata. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Atletica oggi, World Indoor Tour New York 2026: orario, tv, streaming Approfondimenti su Millrose Games Armory LIVE Atletica, World Indoor Tour Boston 2026 in DIRETTA: Ihemeje non decolla. Attesa per Lyles Segui in tempo reale la tappa di Boston del World Indoor Tour 2026, con aggiornamenti sulle gare di atletica indoor. LIVE Atletica, World Indoor Tour Boston 2026 in DIRETTA: Ihemeje subito in pedana nel triplo. Attesa per Lyles Segui in tempo reale la tappa di Boston del World Indoor Tour 2026 di atletica leggera. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Millrose Games Armory Argomenti discussi: World Athletics Indoor Tour, a Boston 1^ meeting; Atletica oggi, World Indoor Tour Boston 2026: orari, tv, programma, streaming, italiani in gara; World Indoor Tour: salto in alto a Lucca; Furlani vola subito a 8,33 nel lungo del World Indoor Tour a Parigi. Atletica oggi, World Indoor Tour Boston 2026: orari, tv, programma, streaming, italiani in garaTutto pronto a Boston per il New Balance Indoor Grand Prix 2026, in programma oggi e valevole come prima tappa stagionale di livello Gold del World Indoor ... oasport.it Non perderti dirette, news e highlightsOggi su Sky e in streaming su NOW il primo appuntamento Gold con il meeting di Boston che apre la stagione dell'atletica indoor. Appuntamento in diretta dalle 20.30 su Sky Sport Arena e NOW Anche ne ... sport.sky.it A febbraio i World Rowing Virtual Indoor Championships tinyurl.com/bdd4vjst #canottaggio #canottieri #rowing #FIC #FederCanottaggio #worldrowing x.com Bolle in salotto Con Bubble World ora è possibile: con le Bolle Indoor Dry Effect, puoi soffiare senza paura di bagnare il pavimento o lasciare residui sulle superfici. La formula del nuovo liquido È testata e sicura (ipoallergenica, senza parabeni e gluten free) - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.