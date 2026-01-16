Dove vedere in tv Larissa Iapichino Memorial Giovannini 2026 | orario programma streaming

Il Memorial Alessio Giovannini 2026 si svolgerà sabato 17 gennaio al PalaCasali di Ancona. Tra gli atleti presenti, Larissa Iapichino farà il suo esordio stagionale. Per seguire la competizione, è possibile consultare orari, programma e modalità di streaming, disponibili su canali sportivi e piattaforme online. Un’occasione per seguire da vicino le performance degli atleti in un evento di rilievo nel calendario atletico italiano.

Larissa Iapichino farà il proprio esordio stagionale al Memorial Alessio Giovannini, che si disputerà sabato 17 gennaio al PalaCasali di Ancona. L’azzurra aprirà la propria annata agonistica in questa tappa Challenger del World Indoor Tour e inizierà così il cammino che la condurrà verso i Mondiali Indoor, previsti tra un paio di mesi a Torun (Polonia). La Campionessa d’Europa in sala di salto in lungo, che la scorsa estate conquistò la Diamond League e poi steccò l’appuntamento con i Mondiali, si cimenterà nella sua disciplina d’elezione. La 23enne fiorentina, che nel 2025 riuscì a toccare i 7. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Larissa Iapichino, Memorial Giovannini 2026: orario, programma, streaming Leggi anche: Atletica, Larissa Iapichino debutta al Memorial Giovannini. Italiani di punta impreziosiscono l’evento Leggi anche: Dove vedere in tv Arnaldi-Altmaier, ATP Brisbane 2026: orario, programma, streaming Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Tutto lo sprint del Memorial Giovannini; Torna il Memorial Giovannini con Larissa Iapichino al debutto di stagione; Atletica, Larissa Iapichino debutta al Memorial Giovannini. Italiani di punta impreziosiscono l’evento; Si alza il sipario sul Memorial Alessio Giovannini: al PalaCasali esordi azzurri, campioni stranieri e giovani emergenti. Iapichino è pronta! In pedana a Stoccolma contro le più forti al mondo - Larissa Iapichino, dopo il 7,06 di Palermo (migliore prestazione mondiale dell’anno all’aperto) sbarca a Stoccolma per la tappa di Wanda Diamond League in programma ... gazzetta.it Larissa Liveir facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.