Zona Blu promuove la prevenzione | donazioni alla Casa di Cura San Francesco
Bergamo. È stata una serata di forte partecipazione e grande emozione la cena di gala organizzata sabato 22 novembre al Settecento Ristorante & Hotel a Presezzo, a sostegno del progetto “Prevenzione è Cura” promosso da Zona Blu, gruppo di donne imprenditrici e libere professioniste ( Michela Patrini, Savina Baschenis, Anita Pezzotta, Alessandra Gotti e Laura Castoldi ) che opera sul territorio bergamasco per diffondere la cultura della prevenzione e degli stili di vita sani, ispirandosi alle “Blue Zones”, ovvero le cinque zone del mondo (di cui una in Sardegna) ad alta concentrazione di longevi attivi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
