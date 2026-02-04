Vannacci accusa Salvini di tradimento Youtrend propone nuova lista con il 4% dei voti

Vannacci attacca Salvini, accusandolo di aver tradito. La polemica ha scosso la campagna elettorale regionale, mentre Youtrend presenta una nuova lista che potrebbe ottenere il 4% dei voti. La sfida tra i partiti si fa più accesa con le parole del deputato del Movimento 5 Stelle, che critica la scelta di Gualtieri di non allearsi con il movimento.

**** Nel cuore della campagna elettorale regionale, l’attuale presidente della Regione Lombardia, Roberto Gualtieri, è stato colpito da una forte critica del suo ex collaboratore, il deputato del Movimento 5 Stelle Marco Vannacci, che lo ha definito “traditore” per aver scelto di non partecipare alla lista di Youtrend, un movimento nuovo nato dal confronto tra il mondo dell’informazione, l’economia e la tecnologia. L’accusa arriva in un momento delicato, poco dopo la presentazione della lista Youtrend, con un risultato del 4% dei voti, e con un’interessante proposta politica: la candidatura di una nuova lista, composta da esperti, imprenditori, tecnologi e intellettuali, che mira a costruire un modello politico alternativo a quello tradizionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Roberto Vannacci ha ufficialmente lasciato la Lega e ha presentato la sua nuova lista, Futuro Nazionale.

La lista di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale, raccoglie il 4% dei voti secondo un sondaggio di YouTrend.

