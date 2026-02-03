Matteo Salvini si mostra deluso e amareggiato dopo che Roberto Vannacci ha annunciato di lasciare la Lega. Il leader del partito ha scritto su X di non essere arrabbiato, ma di sentirsi comunque deluso. La decisione del generale lascia aperti molti interrogativi sui rapporti interni al partito e sul futuro politico di Vannacci.

"Arrabbiato? No. Deluso e amareggiato ". Così il leader della Lega Matteo Salvini su X, poco dopo la conferma dell'uscita di Roberto Vannacci dal partito. "La Lega aveva accolto nella propria grande famiglia Vannacci quando aveva tutti contro ed era rimasto da solo: grandi giornali, opinionisti, politici, sinistra e benpensanti. Abbiamo spalancato le porte di tutte le nostre sedi e di Pontida, tanto a lui quanto ai suoi collaboratori più stretti – sottolinea il vicepremier –. Gli abbiamo offerto l’opportunità di essere candidato con noi in ogni collegio alle elezioni europee, io come tanti altri leghisti l’ho votato e fatto votare, lo abbiamo proposto come vicepresidente del gruppo dei Patrioti in Europa, lo abbiamo nominato vicesegretario del nostro partito". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - "Deluso e amareggiato da Vannacci", dice Salvini dopo l'addio del generale

Roberto Vannacci lascia la Lega.

Il generale Roberto Vannacci annuncia sui social di aver lasciato la Lega.

