Dopo il crollo a Isola Farnese arriva il collegamento con la Cassia Bis | Inizialmente solo per i mezzi di soccorso

Dopo il crollo che ha isolato circa 157 residenti a Isola Farnese, le autorità hanno deciso di riaprire il collegamento con la Cassia Bis. Per ora, solo i mezzi di soccorso possono passare, ma domani il presidente del XV municipio, Daniele Torquati, sarà sul posto per incontrare i cittadini e fare il punto sulla situazione. La frana, provocata dalle piogge intense, ha bloccato le strade e generato preoccupazione tra chi vive nella zona.

