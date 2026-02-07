Dopo il crollo a Isola Farnese arriva il collegamento con la Cassia Bis | Inizialmente solo per i mezzi di soccorso
Dopo il crollo che ha isolato circa 157 residenti a Isola Farnese, le autorità hanno deciso di riaprire il collegamento con la Cassia Bis. Per ora, solo i mezzi di soccorso possono passare, ma domani il presidente del XV municipio, Daniele Torquati, sarà sul posto per incontrare i cittadini e fare il punto sulla situazione. La frana, provocata dalle piogge intense, ha bloccato le strade e generato preoccupazione tra chi vive nella zona.
"Domani sarò sul posto per l'ennesimo incontro con i cittadini, così da aggiornarli". Lo annuncia Daniele Torquati, presidente del XV municipio, parlando all'Adnkronos della frana che ha isolato circa 157 residenti di Isola Farnese dopo i crolli del costone roccioso causati dalle piogge intense.🔗 Leggi su Romatoday.it
