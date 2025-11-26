Incidente a Rivoli | donna investita da un' auto mentre attraversa sulle strisce pedonali trasportata in ospedale
Un'italiana sulla sessantina è stata investita da un'auto Volkswagen Polo nel pomeriggio di ieri, martedì 25 novembre 2025, in corso Susa a Rivoli, in prossimità della rotonda all'incrocio con corso Torino, viale Nuvoli e viale Branca. I sanitari del 118 Azienda Zero l'hanno trasportata. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
