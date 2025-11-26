Incidente a Rivoli | donna investita da un' auto mentre attraversa sulle strisce pedonali trasportata in ospedale

Torinotoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'italiana sulla sessantina è stata investita da un'auto Volkswagen Polo nel pomeriggio di ieri, martedì 25 novembre 2025, in corso Susa a Rivoli, in prossimità della rotonda all'incrocio con corso Torino, viale Nuvoli e viale Branca. I sanitari del 118 Azienda Zero l'hanno trasportata. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

incidente rivoli donna investitaIncidente a Rivoli: donna investita da un'auto mentre attraversa sulle strisce pedonali, trasportata in ospedale - Un'italiana sulla sessantina è stata investita da un'auto Volkswagen Polo nel pomeriggio di ieri, martedì 25 novembre 2025, in corso Susa a Rivoli, in prossimità della rotonda all'incrocio con corso T ... Come scrive torinotoday.it

incidente rivoli donna investitaRivoli, travolta sulle strisce: 60enne finisce in ospedale - In corso Susa, a Rivoli, una donna di circa 60 anni è stata investita mentre attraversava regolarmente sulle strisce pedonali. Da giornalelavoce.it

incidente rivoli donna investitaDonna investita in corso Genova denunciato il pirata - L’incidente era avvenuto nel pomeriggio, alle 16, vicino all’incrocio con via Pisacane. Scrive laprovinciapavese.gelocal.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Rivoli Donna Investita