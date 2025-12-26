Incidente stradale donna investita sulle strisce pedonali nel giorno di Natale

Ennesimo incidente stradale di questi giorni. Nel tardo pomeriggio del giorno di Natale una donna di 55 anni è stata investita in via Curio Dentato a Terni, all'altezza della chiesa di Sant'Antonio, mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. Sull'auto un uomo di 33 anni che. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Incidente stradale, donna investita sulle strisce pedonali nel giorno di Natale Leggi anche: Incidente a Rivoli: donna investita da un'auto mentre attraversa sulle strisce pedonali, trasportata in ospedale Leggi anche: Grave incidente stradale, 46enne investito sulle strisce pedonali Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Incidente a Milano, donna investita in retromarcia dall'auto da cui era appena scesa: è grave; Incidente stradale mortale, vittima una donna di 53 anni investita in viale Trento; Donna investita da un'auto a Torino, trasportata in codice rosso al Cto; È ancora grave la donna investita da un'auto. La moglie sta per partorire, il marito investe una donna: è grave in ospedale - Potrebbe esserci una distrazione dovuta alla fretta di un bimbo che stava per venire al mondo all'origine dell'incidente stradale di martedì mattina sulla Sp237 a Nave, in quel tratto Via Brescia: è q ... bresciatoday.it

Corre in auto per accompagnare la moglie a partorire, investe una donna: è grave - L'incidente è avvenuto in prossimità delle strisce pedonali ma non è chiaro, al momento, se la donna stesse attraversando la strada oppure no. today.it

Donna investita sulla Statale a Porto d’Ascoli: trasportata in ospedale - La donna, soccorsa dal 118, non sarebbe in gravi condizioni. lanuovariviera.it

San Ferdinando di Puglia, diciottenne muore in un incidente stradale - facebook.com facebook

24/12/2025 13:13: VIA ARCHIMEDE / VIA CATANIA - Incidente stradale x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.