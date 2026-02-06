Pradalunga finisce in coma dopo le botte | arrestato il marito

Una donna di 49 anni è finita in coma dopo essere stata picchiata dal marito a Pradalunga. I carabinieri di Albino hanno arrestato l’uomo, che ora si trova in custodia. La donna era stata ricoverata in terapia intensiva poco dopo l’aggressione avvenuta in casa. La vicenda ha scosso la comunità, che ora aspetta sviluppi sulle accuse e sulle eventuali conseguenze.

I CARABINIERI DI ALBINO. La donna, 49 anni, era stata ricoverata in terapia intensiva dopo una violenta aggressione in casa. Le indagini hanno escluso cause accidentali. Non era una caduta accidentale né un incidente domestico. Dietro il grave ferimento di una donna di 49 anni, finita in coma farmacologico dopo essere stata ricoverata in terapia intensiva, ci sarebbe la violenta aggressione del marito. È quanto emerge dalle indagini dei carabinieri che hanno portato all’arresto di un 51enne di nazionalità tunisina, residente in Val Seriana. I fatti risalgono al pomeriggio del 17 gennaio 2026, quando all’interno dell’abitazione coniugale di Pradalunga la donna, classe 1976, sarebbe stata picchiata dal marito, riportando traumi gravissimi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Pradalunga, finisce in coma dopo le botte: arrestato il marito Approfondimenti su Pradalunga violenza Aggredita e picchiata dal marito, donna finisce in coma: 51enne arrestato per maltrattamenti e lesioni Questa mattina, una donna di 49 anni si è svegliata in ospedale dopo essere stata picchiata dal marito. Botte e violenze (reiterate) alla moglie, lei finisce in ospedale: marito arrestato dalla polizia Venerdì 2 gennaio, la polizia di Ferrara è intervenuta in un'abitazione dopo una richiesta di aiuto da parte di una donna vittima di ripetute violenze da parte del marito. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Pradalunga violenza Pradalunga, finisce in coma dopo le botte: arrestato il maritoI CARABINIERI DI ALBINO. La donna, 49 anni, era stata ricoverata in terapia intensiva dopo una violenta aggressione in casa. Le indagini hanno escluso cause accidentali. ecodibergamo.it Pradalunga, finisce in coma per le botte, arrestato il marito (in carcere)La donna era stata portata in ospedale per insufficienza respiratoria. Lì sono emersi i gravissimi traumi. Il gip ha disposto la custodia cautelare più severa ... bergamo.corriere.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.