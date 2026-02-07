Donati s’è tassato da solo | Ai giovani il 10% dello stipendio Il resto… vediamo

Marco Donati ha deciso di mettere mano alle sue tasche. Dal gazebo di viale Giotto, il candidato sindaco ha spiegato che, se vincerà le elezioni, devolverà il 10% della sua indennità ai giovani. “Il resto… vediamo”, ha aggiunto con un sorriso, senza promettere cifre precise. La sua proposta ha sorpreso chi era presente, anche se lui stesso ha insistito sulla volontà di fare qualcosa di concreto per i giovani di Arezzo.

Dal sacro gazebo di viale Giotto, tra una stretta di mano e un “ci si rivede”, il candidato sindaco Marco Donati ha annunciato l’illuminazione improvvisa: se diventa sindaco di Arezzo, devolverà il 10% della sua indennità ai giovani. Dieci. Percento. Non uno di più, che poi uno si monta la testa. I soldi finiranno in un fondo “partecipato”, parola magica che tradotta vuol dire: decidete voi, ma poi si vede. I giovani saranno coinvolti, ascoltati, consultati, interpellati e probabilmente pure invitati a un tavolo, con tanto di post-it colorati e moderatore serio. Le idee? Le mettono loro. Le priorità? Sempre loro. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Donati s’è tassato da solo: “Ai giovani il 10% dello stipendio. Il resto… vediamo” Approfondimenti su Marco Donati Donati: “Se sarò eletto sindaco, il 10% della mia indennità sarà destinato a progetti dedicato ai giovani” Donati annuncia che, in caso di elezione a sindaco, il 10% della sua indennità andrà a finanziare progetti per i giovani. Il parroco dello Zen: "Mi sento meno solo, ben vengano i controlli ma serve anche il resto" Il parroco dello Zen ha espresso il suo supporto al potenziamento delle misure di sicurezza, come la videosorveglianza e i controlli sul territorio. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Marco Donati Cos’è la tassa etica e qual è il suo impatto su onlyfanser e pornostar. La proposta dei Radicali per abolirlaLa porno-tax, come è stata chiamata all’epoca, è un’imposta aggiuntiva del 25 per cento sui redditi derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita o rappresentazione di materiale pornografico e ... editorialedomani.it Pornostar e onlyfanser in Senato per abolire la ‘tassa etica’Negli anni Ottanta c’era Cicciolina, oggi Valentina Nappi che al Senato ha presentato la proposta di legge per l’abolizione dell’addizionale del 25% su Irpef ... repubblica.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.