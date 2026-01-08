Il parroco dello Zen | Mi sento meno solo ben vengano i controlli ma serve anche il resto
Il parroco dello Zen ha espresso il suo supporto al potenziamento delle misure di sicurezza, come la videosorveglianza e i controlli sul territorio. Tuttavia, ha sottolineato che queste iniziative devono essere accompagnate da interventi più ampi e strutturati per affrontare le problematiche della comunità. Un approccio integrato, che includa prevenzione e sostegno, è fondamentale per creare un contesto più sicuro e solidale.
"Ben venga il potenziamento della videosorveglianza e dei controlli sul territorio, è la premessa perché si possa fare anche il resto". Don Giovanni Giannalia, parroco della chiesa di San Filippo Neri allo Zen di Palermo, divenuta bersaglio nei giorni scorsi di diversi colpi d'arma da fuoco, lo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
