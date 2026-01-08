Il parroco dello Zen | Mi sento meno solo ben vengano i controlli ma serve anche il resto

Il parroco dello Zen ha espresso il suo supporto al potenziamento delle misure di sicurezza, come la videosorveglianza e i controlli sul territorio. Tuttavia, ha sottolineato che queste iniziative devono essere accompagnate da interventi più ampi e strutturati per affrontare le problematiche della comunità. Un approccio integrato, che includa prevenzione e sostegno, è fondamentale per creare un contesto più sicuro e solidale.

