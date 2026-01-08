Minneapolis agente dell’ICE uccide una donna Trump | Ha sparato per autodifesa ira dei democratici

Nella notte americana, un agente dell’ICE ha ucciso una donna, suscitando reazioni contrastanti. Trump ha dichiarato che l’agente ha agito in autodifesa, mentre i democratici esprimono preoccupazione e rabbia. L’incidente rischia di intensificare le tensioni politiche e sociali nel Paese, già segnato da profonde divisioni. La vicenda mette in luce le criticità del sistema di immigrazione e sicurezza statunitense.

Nella tarda serata italiana si è consumato un terribile incidente che rischia di riaccendere le proteste ed esacerbare ancor di più gli animi in un America sempre più polarizzata politicamente. Un agente della Immigration and Customs Enforcement (ICE) ha infatti sparato contro una donna di 37 anni a Minneapolis nel Minnesota, uccidendola. La dinamica dell’uccisione. I video pubblicati lasciano poco spazio ad interpretazioni, nel video più diffuso, filmato da una donna a pochi metri di distanza dalla scena, si vede la vittima alla guida del suo suv bloccare la strada alle vetture degli agenti ICE. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Minneapolis, agente dell’ICE uccide una donna. Trump: “Ha sparato per autodifesa”, ira dei democratici Leggi anche: Minneapolis, agente Ice uccide una donna durante operazione anti-immigrazione. Trump: “Ha sparato per autodifesa” Leggi anche: Usa, gli agenti dell’Ice sparano e uccidono una donna a Minneapolis. Trump: «Legittima difesa, voleva investirli». L’ira dei Democratici – Il video Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Un agente dell’Ice ha ucciso una donna a Minneapolis durante il blitz contro gli immigrati; Minneapolis agente dell’ICE spara e uccide una donna in auto. Minneapolis, agente dell’ICE uccide una donna. Trump: “Ha sparato per autodifesa”, ira dei democratici - Lo scontro politico s'infiamma, con i repubblicani in difesa dell'agente e i democratici che chiedono gi ... panorama.it

Minneapolis, donna uccisa da agente ICE durante operazione - Una donna di 37 anni è stata uccisa da un agente dell’Immigration and Customs Enforcement durante un’operazione a Minneapolis, nello stato del Minnesota, nel contesto di un rafforzamento dei controlli ... tg24.sky.it

Renee Nicole Good, chi era la donna uccisa a Minneapolis dagli agenti dell’Ice - Tra i manifestanti, qualcuno gridava: «È stata uccisa mentre cercava di allontanarsi, ... vanityfair.it

la Repubblica. . Migliaia di persone a Minneapolis e in altre città americane stanno manifestando per le strade dopo che un agente dell'Ice – l’agenzia Usa anti-immigrazione – ha sparato e ucciso nella sua auto nella città del Minnesota una donna americana - facebook.com facebook

Tensione alta in #Usa dopo l'uccisione di una donna a #Minneapolis da parte dei federali del reparto Ice che si occupa di immigrazione. #Trump difende l'agente. ma il sindaco attacca: "Abuso di potere". x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.