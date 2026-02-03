Il prete che vuole diventare padre | Decisione presa dopo anni di solitudine chi è Don Giovanni Gatto
Don Giovanni Gatto, sacerdote di 51 anni di Montebelluna, ha deciso di lasciare il sacerdozio. Dopo anni di solitudine, ha scelto di diventare padre e di costruirsi una famiglia. La sua decisione sorprende molti, ma lui dice di aver sentito il bisogno di una vita diversa, più vicina ai sentimenti e alle relazioni umane. Ora, si mette in cerca di un nuovo percorso, lontano dal pulpito, per vivere l’esperienza di essere padre.
51 anni, originario di Montebelluna, don Giovanni Gatto lascia il sacerdozio per costruirsi una famiglia e diventare padre. Critico verso la chiesa (“un’Istituzione che spesse volte incatena in schemi mentali, formalismi e moralismi”), l’ex parroco di Tempera ha chiesto la dispensa a Papa Leone XIV dopo un lungo percorso personale e spirituale. "Non amo nessuna donna, ma voglio una famiglia".🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Don Giovanni Gatto
Ultime notizie su Don Giovanni Gatto
