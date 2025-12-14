Slittino | primo podio in carriera per Leon Felderer a Park City Dominik Fischnaller appena dietro

A Park City, Leon Felderer conquista il suo primo podio in carriera, mentre Dominik Fischnaller si piazza appena dietro. La stagione si sta rivelando promettente per l'Italia nello slittino artificiale, con due podi già raggiunti in sole due tappe, segnando un'ottima partenza rispetto alle tre conquiste dell'intera passata stagione.

Italia da sogno in quel di Park City. La scorsa stagione erano arrivati tre podi in tutta la Coppa del Mondo di slittino artificiale, qui siamo alla seconda tappa e siamo già a quota due. Dopo NaglerMalleier nel doppio arriva la prima top-3 della carriera anche per Leon Felderer che dà spettacolo sul ghiaccio americano. Weekend particolare per i singoli sul budello che ha ospitato le Olimpiadi del 2022: le due run infatti sono state divise da 24 ore e non consecutive come di solito. Felderer è riuscito a gestire la tensione (era terzo dopo la prima discesa) e si è confermato sul podio. Inarrivabili i primi due: a vincere è Jonas Mueller che vola in vetta alla classifica di Coppa battendo di 257 millesimi il tedesco Max Langenhan. Oasport.it

Verena Hofer da urlo a Park City! Primo podio in carriera per l’azzurra nella Coppa del Mondo di slittino - Dopo Nagler/Malleier e Leon Felderer, arriva il terzo podio per l'Italia nella tappa della Coppa del Mondo di slittino su pista artificiale ... oasport.it