Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone sono stati avvistati insieme all’uscita di un relais in Franciacorta, alimentando le voci di una possibile nuova relazione. Si tratta di un incontro che potrebbe segnare un nuovo capitolo dopo le rispettive separazioni da Bova ed Elodie. I due si sarebbero già incontrati in passato, a Madrid, durante un viaggio dell’attrice con le figlie. La vicenda suscita interesse nel mondo del gossip, senza conferme ufficiali.

Quello in Franciacorta non sarebbe stato il primo contatto tra l'attrice e il pilota: Iannone e Rocío si sarebbero già incrociati a Madrid, in una discoteca, durante un viaggio dell’attrice con le figlie per far visita alla famiglia Il mondo del gossip si accende con un nuovo capitolo inattes. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone beccati insieme all’uscita di un esclusivo relais in Franciacorta, nata una nuova coppia dopo le rotture con Bova ed Elodie?

Leggi anche: Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone sorpresi insieme: è nata una nuova coppia?

Leggi anche: Rocìo Munoz Morales e Andrea Iannone beccati insieme, l’incontro a Madrid e il weekend da soli in Franciacorta

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone sorpresi insieme | è nata una nuova coppia?; Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales paparazzati insieme | esplode il gossip; Iannone Andrea e Rocío Muñoz Morales sorprendono il gossip; Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales la coppia che non ti aspetti | avvistati insieme in un hotel di lusso.

Rocio Munoz Morales e Andrea Iannone sorpresi insieme in un resort di lusso: è nata una nuova coppia facebook

Elodie rompe il silenzio dopo i gossip su Andrea Iannone Rocío Muñoz Morales (FOTO) x.com