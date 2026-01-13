Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone sorpresi insieme | è nata una nuova coppia?

Recenti scatti hanno mostrato Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone insieme in Franciacorta. L'attrice, dopo la separazione da Raoul Bova, e il motociclista, secondo rumors, ex fidanzato di Elodie, sono stati sorpresi in compagnia. La presenza dei due insieme ha generato speculazioni sulla natura del loro rapporto, ma al momento non ci sono conferme ufficiali.

L'attrice spagnola, fresca di separazione da Raoul Bova, è stata paparazzata in Franciacorta con il campione di motociclismo che a sua volta, a detta del gossip, avrebbe di recente rotto con la fidanzata Elodie.

