Domani si gioca a Pesaro, dove la B-Chem affronta la Bramante con diverse assenze. L’allenatore spiega che tutti dovranno dare di più, anche se la squadra avrà bisogno di uno sforzo in più rispetto alle ultime partite. La squadra si prepara a una sfida difficile, consapevole delle difficoltà che ha davanti.

"La Bramante Pesaro è una formazione che abbiamo sofferto negli ultimi due anni essendo riuscita a metterci in difficoltà". Massimiliano Domizioli (foto), coach della B-Chem Virtus Civitanova, guarda con attenzione al derby di domani anche perché la sua squadra è alle prese con alcuni infortuni. "Ci arriviamo un po’ malandati per gli infortuni, ma chi scenderà in campo dovrà comunque imprimere ritmo alla gara provando a ripetere quanto ci è riuscito nella partita contro Valdiceppo. Loro stanno attraversando un momento particolare e sono in lotta per migliorare la classifica". In passato la Virtus ha incontrato delle difficoltà contro la squadra pesarese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - DOMANI A PESARO. B-Chem con varie assenze: "Tutti dovremo dare di più»

