infortuni inter chivu studia le alternative alle varie assenze le possibili scelte

Infortuni Inter, mister Cristian Chivu sta studiando le alternative alle varie assenze. Vediamo quali potrebbero essere le possibili scelte. La sconfitta contro il Liverpool in Champions League non ha lasciato ai nerazzurri solo il rammarico arbitrale, ma anche problemi fisici che impongono all'allenatore Cristian Chivu di sfruttare al massimo la profondità della rosa e le sue intuizioni tattiche. L' Inter deve ripartire di slancio già domenica a Genova, affrontando l'assenza del difensore italiano Francesco Acerbi e l'incognita legata al regista turco Hakan Çalhano?lu. Gli esami strumentali sul difensore centrale Acerbi hanno evidenziato un risentimento al bicipite femorale destro.