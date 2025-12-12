Infortuni Inter Chivu studia le alternative alle varie assenze Le possibili scelte
Cristian Chivu valuta le opzioni disponibili per sostituire i giocatori infortunati, cercando soluzioni efficaci per mantenere la competitività della squadra. La gestione delle assenze rappresenta una sfida importante per il tecnico nerazzurro, che analizza le diverse possibilità per ottimizzare l'organizzazione tattica e le scelte di formazione.
Inter News 24 Infortuni Inter, mister Cristian Chivu sta studiando le alternative alle varie assenze. Vediamo quali potrebbero essere le possibili scelte. La sconfitta contro il Liverpool in Champions League non ha lasciato ai nerazzurri solo il rammarico arbitrale, ma anche problemi fisici che impongono all’allenatore Cristian Chivu di sfruttare al massimo la profondità della rosa e le sue intuizioni tattiche. L’ Inter deve ripartire di slancio già domenica a Genova, affrontando l’assenza del difensore italiano Francesco Acerbi e l’incognita legata al regista turco Hakan Çalhano?lu. Gli esami strumentali sul difensore centrale Acerbi hanno evidenziato un risentimento al bicipite femorale destro. 🔗 Leggi su Internews24.com
