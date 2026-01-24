Scott McTominay commenta la sfida tra Napoli e Juventus, definendola una partita storica. Il centrocampista evidenzia l'importanza di dare il massimo in campo, anche in presenza di eventuali infortuni. Un confronto che promette grande impegno e determinazione, con entrambe le squadre pronte a dare il meglio per ottenere un risultato significativo.

Calciomercato Inter, tutto pronto per quel ritorno? I tifosi nerazzurri si schierano, ecco gli aggiornamenti Mercato Lazio, emerge un retroscena sul difensore! Adesso cambia tutto, ecco cosa può succedere Roma, adesso è ufficiale l’arrivo di Lorenzo Venturino dal Genoa! Il comunicato dei giallorossi Calciomercato Serie A: Juve vicinissima a En-Nesyri, duello col Napoli per Juanlu Sanchez. Doppio colpo Genoa mentre Parma e Cagliari lavorano a uno scambio Inter, Chivu a DAZN dopo il 6-2 al Pisa: «Errore di Sommer? La colpa è mia, vi spiego perché» Pisa, Gilardino a DAZN dopo la pesante sconfitta per 6-2 con l’Inter: «Risultato molto ampio per quello che si è visto in campo» Deniz Gul brilla con il Porto: chi è la baby stellina che sta incantando alla corte di Farioli. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Napoli, parla McTominay: «Juve? Una sfida storica, dovremo dare tutto quello che abbiamo. Sugli infortuni…»

Napoli, parla Conte: «Domani è una partita decisiva. Hojlund? Giocatore molto importante per noi. Sugli infortuni…»Napoli si prepara alla sfida di Champions League con le parole di Antonio Conte, che sottolinea l’importanza della partita e l’apporto di Hojlund alla squadra.

Leggi anche: Cremonese, Nicola: “Napoli? Sappiamo che incontriamo una grande squadra, dovremo essere abili a fare tutto bene”

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: McTominay ferma l'Inter, il gioiello di Tramoni e molto altro Serie A Enilive; Le probabili formazioni di Juventus-Napoli (Serie A); Napoli, non basta il solito fenomenale McTominay! Col Copenaghen è solo 1-1, frittata di Buongiorno decisiva; Juve-Napoli, lo Stadium è un fortino ma gli scontri diretti...

SKY - Napoli, McTominay: Sfida storica con la Juventus per la rivalità che c'è, dobbiamo dare tutto quello che abbiamo, fino a ora abbiamo già vinto un trofeo e, nonostante ...NAPOLI - Scott McTominay, centrocampista del Napoli, ha rilasciato un'intervista a SKY Sport in vista di Juventus-Napoli. Ecco un estratto: È una sfida storica per la rivalità che c’è. I tifosi ce lo ... napolimagazine.com

Napoli, McTominay: Contro la Juve sfida speciale. Siamo ancora lì nonostante gli infortuniC'è un giocatore del Napoli che è diventato sempre più una certezza per Antonio Conte, Scott McTominay: la sua intervista per Sky Sport ... gianlucadimarzio.com

Ogni boccone È Napoli che parla, con 'nu poco di grinta newyorkese Via Sant’Anselmo, 36 | Torino (TO) - 5 minuti dalla metro Marconi +39 0114270093 Via Cagliari, 4 | Torino (TO) +39 0112422335 - facebook.com facebook

Bruno Petrone accoltellato a Napoli, parla il 15enne reo confesso: «Avevamo litigato una settimana fa». Poi aveva comprato un coltello x.com