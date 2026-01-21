Thuram post Inter Arsenal | Giocare bene e non portare a casa il risultato dà fastidio Dortmund? Prima c’è il Pisa ecco cosa dobbiamo fare

Dopo la sconfitta contro l’Arsenal in Champions League, Marcus Thuram ha commentato l’importanza di giocare bene anche senza ottenere il risultato desiderato. L’attaccante dell’Inter ha sottolineato come il focus resti sulla preparazione, ricordando che prima di pensare alla sfida con il Borussia Dortmund, bisogna affrontare con attenzione la partita con il Pisa. Un richiamo alla concentrazione e al percorso passo dopo passo, fondamentali per raggiungere gli obiettivi stagionali.

Inter News 24 L’attaccante dell’Inter, Marcus Thuram, ha voluto dire la sua dopo la sconfitta maturata in Champions League contro i Gunners. Intervenuto nel corso del postpartita di Inter Arsenal, l’attaccante nerazzurri, Marcus Thuram, ha commentato così la sconfitta arrivata nel 7° turno della League Phase della Champions League. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. RAMMARICO? – « Si, certamente. Abbiamo fatto delle cose bene, ma anche degli errori. L’Arsenal è tra le migliori squadre al mondo, abbiamo provato. Dobbiamo riguardare la partita per vedere cosa possiamo migliorare ». 🔗 Leggi su Internews24.com

