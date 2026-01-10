Sci alpino oggi in TV dove vedere la discesa libera a Zauchensee e il Gigante ad Adelboden | orari e programma

Sabato 10 gennaio, lo sci alpino propone due eventi di Coppa del Mondo: la discesa libera femminile a Zauchensee alle 11:30 e il gigante ad Adelboden. Ecco gli orari e il programma delle gare per seguire da vicino le prestazioni delle atlete italiane e internazionali.

In questo sabato 10 gennaio lo sci prevede due gare di Coppa del Mondo. Donne in gara in Austria, alle 11:30 Goggia impegnata in discesa libera. Gli uomini invece correranno lo slalom gigante. Diretta in chiaro sulla Rai.

Quando lo sci alpino oggi in tv: orario seconda prova discesa Zauchensee, startlist, streaming - È l'ultima occasione per individuare le linee da seguire nella gara di domani e ricevere le indicazioni utili a completare il fondamentale lavoro sui ... oasport.it

Sci alpino, programma gare Zauchensee (con Sofia Goggia) e Adelboden: gli orari e dove vederle in diretta tv - Gli uomini sono impegnati in un gigante e uno slalom sulla leggendaria Kuonisbergli, le donne in Austria per le discipline veloci ... today.it

