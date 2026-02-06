Olimpiadi Milano-Cortina 2026 | nella terza prova di discesa libera uomini i big si nascondono

Nella terza prova di discesa libera uomini delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, i grandi nomi si sono nascosti. Dopo aver provato la pista Stelvio nei giorni scorsi, i favoriti non hanno dato troppo spettacolo. Oggi, nel terzo allenamento ufficiale, nessuno si è distinto chiaramente, lasciando ancora molte incognite in vista della gara di domani mattina alle 11,30. I pronostici restano aperti, e il vero volto dei protagonisti si svelerà solo in gara.

In tanti, compreso l'italiano Franzoni, hanno scelto di non partire; altri si sono rialzati molto prima di tagliare il traguardo In molti, infatti, come ad esempio l'italiano Giovanni Franzoni e lo svizzero Niels Hintermann hanno scelto di non partire e risparmiare energie in vista dell'appuntamento di domani. Altri, come l'altro azzurro Dominik Paris che sulla Pista Stelvio ha vinto per sette volte in Coppa del mondo, o l'altro elvetico Marco Odermatt hanno spinto solamente in alcuni punti del tracciato, rialzandosi molto prima del traguardo e arrivando con molti secondi di distacco dai migliori tempi.

