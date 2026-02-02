Ciclone Harry Savarino | Apprezziamo l' impegno di Tajani sulla sospensione della direttiva Bolkestein

Il governo italiano ha deciso di chiedere all’Unione europea di sospendere temporaneamente la direttiva Bolkestein per le attività balneari colpite dal ciclone Harry in Sicilia. A Palermo, il ministro Tajani ha annunciato che il governo sta lavorando in questa direzione, ringraziando pubblicamente il vicepresidente del Consiglio per aver portato avanti questa richiesta. La decisione arriva dopo le gravi conseguenze della tempesta sui operatori del settore balneare dell’isola.

“Ringrazio il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri Antonio Tajani per aver annunciato qui a Palermo la volontà del governo nazionale di chiedere all’Unione europea una sospensione della direttiva Bolkestein per le attività balneari della Sicilia investite dal ciclone Harry”. Lo dice l’assessore al Territorio e all’Ambiente Giusi Savarino, commentando le dichiarazioni del ministro nel corso della conferenza stampa a Palazzo d’Orléans con il presidente della Regione Renato Schifani. “Ho molto apprezzato questo impegno - aggiunge l'assessore - non solo perché raccoglie le nostre motivate istanze, ma perché è il segno di una profonda comprensione delle difficoltà che molti imprenditori dell’Isola stanno vivendo.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Approfondimenti su Ciclone Harry

Il sopralluogo di Savarino nell’Agrigentino si concentra sui danni causati dal ciclone Harry, con particolare attenzione a Linosa.

Le imprese balneari italiane stanno affrontando un momento difficile dopo il passaggio del ciclone Harry.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Ciclone Harry

Ciclone Harry, il governo chiederà all’UE la sospensione della BolkesteinIl passaggio del ciclone Harry ha lasciato segni evidenti lungo le coste siciliane, colpendo un comparto già sotto pressione come quello balneare. Strutture danneggiate, stagioni compromesse, investim ... blogsicilia.it

Ciclone Harry, Savarino: Apprezzamento per l’impegno di Tajani sulla sospensione BolkesteinLo dice l'assessore al Territorio e all'ambiente Giusi Savarino, commentando le dichiarazioni del ministro nel corso della conferenza stampa a Palazzo d'Orléans con il presidente della Regione Sicilia ... ilsicilia.it

Teleregione Live. . OLBIA, DAL CICLONE HARRY ALLA MEMORIA DEL 2013: LA PREVENZIONE DIVENTA PRIORITÀ Dal ciclone Harry alla memoria del 2013:il Comune di Olbia diffonde un video sulle misure di autoprotezione contro le alluvioni. Informazio - facebook.com facebook

Il ciclone Harry e la memoria corta: il disastro di fine dicembre 1999 con i cicloni Lothar e Martin, un incubo di maltempo estremo sull'Italia x.com