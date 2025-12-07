Il Palermo ci ha preso gusto e piega l' ex Dionisi | Le Douaron e un super Pohjanpalo abbattono l' Empoli
Un blitz di vitale importanza dopo più di due mesi, un successo fondamentale per dare continuità alla vittoria della scorsa settimana contro la Carrarese: il Palermo di Pippo Inzaghi sbanca il Castellani di Empoli, battendo 3-1 la squadra dell’ex Dionisi. I rosanero ottengono l’intera posta in. 🔗 Leggi su Today.it
