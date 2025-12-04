Empoli-Palermo sfida di ex Mister Dionisi il più atteso Gyasi a rischio forfait

Sport.quotidiano.net | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Empoli-Palermo sarà una sfida di particolari incroci. Sono ben sette, tre in maglia azzurra e quattro con quella rosanero, gli ex di turno. Il più atteso e quello che senza dubbio fa più rumore è proprio mister Alessio Dionisi, mai realmente apprezzato dai tifosi del Palermo, che quando è stato annunciato dall’Empoli non hanno fatto mancare i loro post sarcastici sulle pagine social del club azzurro. Commenti che sono però magicamente spariti dopo le tre vittorie consecutive collezionate dal tecnico toscano. Un altro che ha percorso gli oltre mille e cento chilometri che separano la Toscana dalla Sicilia è stato un giovanissimo Andrea Fulignati, approdato a luglio 2012 nella Primavera del Palermo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

empoli palermo sfida di ex mister dionisi il pi249 atteso gyasi a rischio forfait

© Sport.quotidiano.net - Empoli-Palermo sfida di ex. Mister Dionisi il più atteso. Gyasi a rischio forfait

Approfondisci con queste news

empoli palermo sfida exEmpoli-Palermo sfida di ex. Mister Dionisi il più atteso. Gyasi a rischio forfait - Nelle fila azzurre gli altri due con un passato in rosanero sono Fulignati ed Elia. Riporta sport.quotidiano.net

empoli palermo sfida exEmpoli-Palermo, a clash of former players. Coach Dionisi is the most anticipated. Gyasi is at risk of missing. - Bereszynski and Ranocchia are moving to Castellani, and Corona is a striker in the Primavera. Si legge su sport.quotidiano.net

empoli palermo sfida exGiornale di Sicilia: “Quattro da una parte, tre dall’altra Domenica è un festival degli ex” - Il Giornale di Sicilia evidenzia che la sfida tra Palermo ed Empoli non coinvolgerà solo Dionisi, atteso contro il suo passato, ma anche un alto numero di ex: “sono ben sette” i giocatori che hanno ve ... Lo riporta mediagol.it

empoli palermo sfida exGiornale di Sicilia “Empoli-Palermo. Quattro da una parte, tre dall’altra. Domenica è un festival degli ex” - Come ricorda Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, la sfida di domenica al Castellani non metterà di fronte soltanto Dionisi e il suo passato recente, ma anche un numero sorprendente di ex: sette ... Si legge su mondopalermo.it

empoli palermo sfida exCecconi: «Inzaghi mi piace. Palermo da A, ma servono motivazioni e continuità» - Nell’intervista di Alessandro Geraci per Repubblica Palermo, Luca Cecconi analizza Empoli- ilovepalermocalcio.com scrive

empoli palermo sfida exGiornale di Sicilia: “Occhio a Dionisi, ad Empoli è rinato” - Dionisi ritrova il Palermo alla guida dell’Empoli: un incrocio ricco di significati raccontato da Alessandro Arena del Giornale di Sicilia. Riporta ilovepalermocalcio.com

Cerca Video su questo argomento: Empoli Palermo Sfida Ex