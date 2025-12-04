Empoli-Palermo sfida di ex Mister Dionisi il più atteso Gyasi a rischio forfait

Empoli-Palermo sarà una sfida di particolari incroci. Sono ben sette, tre in maglia azzurra e quattro con quella rosanero, gli ex di turno. Il più atteso e quello che senza dubbio fa più rumore è proprio mister Alessio Dionisi, mai realmente apprezzato dai tifosi del Palermo, che quando è stato annunciato dall’Empoli non hanno fatto mancare i loro post sarcastici sulle pagine social del club azzurro. Commenti che sono però magicamente spariti dopo le tre vittorie consecutive collezionate dal tecnico toscano. Un altro che ha percorso gli oltre mille e cento chilometri che separano la Toscana dalla Sicilia è stato un giovanissimo Andrea Fulignati, approdato a luglio 2012 nella Primavera del Palermo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

