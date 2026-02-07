Dino Buzzati e Milano-Cortina 2026

Da ilfoglio.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I Giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026 sono iniziati ieri a Milano, allo stadio San Siro. Per tre settimane, le gare si svolgono in diverse località dell’arco alpino tra Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto. La fine è prevista per il 22 febbraio a Verona, con le paralimpiadi che si concluderanno tra il 6 e il 15 marzo. Quello che molti non sanno è che la rappresentazione visiva perfetta di questi Giochi era stata pensata e realizzata molti anni fa, come una sorta di antic

I XXV Giochi olimpici invernali, per brevità chiamati Milano-Cortina 2016, che ieri, 6 febbraio, si sono inaugurati a Milano, stadio San Siro, che per tre settimane si svolgeranno in molteplici località dell’arco alpino centro-orientale, tra Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto, e che chiuderanno il sipario domenica 22 febbraio all’Arena di Verona – più o meno negli stessi luoghi, tra il 6 e il 15 marzo, si terrà anche la “coda” dei Giochi paralimpici invernali – non sanno che la sintesi visiva perfetta del loro evento era stato pensato e realizzato tanti anni fa. Molti anni prima che a qualcuno venisse in mente di organizzare un’edizione a geografia così eccentrica e di disegnare un ancor più astruso logo ufficiale che, diciamocelo, sembra uno scomposto metro a stecca da falegname. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

dino buzzati e milano cortina 2026

© Ilfoglio.it - Dino Buzzati e Milano-Cortina 2026

Approfondimenti su Buzzati Milano Cortina

La Milano fantastica di Dino Buzzati: tra cronaca e sogno

La Milano di Dino Buzzati si distingue per la sua duplice natura: da un lato, quella del giornalista preciso del Corriere della Sera, dall’altro, quella dello scrittore capace di trasportare il lettore in un universo di sogni e simboli.

Dino Buzzati e l’Aldilà. Viaggio tra poesia e visioni

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Buzzati Milano Cortina

Argomenti discussi: Le mostre di arte, fotografia e design da non perdere a febbraio, da John Giorno a Tracey Emin; Dino Buzzati, giornalista (stra)milanese; L'angolo di Facchetti: a Milano la mostra Dino Buzzati e l'aldilà; Dino Buzzati e l’ossessione di raccontare storie per indagare il mistero del cuore umano.

dino buzzati e milanoDino Buzzati e l’Aldilà - Laboratorio FAAM, MilanoDalla grande retrospettiva dedicata a John Giorno a Bologna a Tracy Emin a Londra: gli appuntamenti da segnare in agenda questo mese ... living.corriere.it

dino buzzati e milanoDino Buzzati e l’Aldilà. Viaggio tra poesia e visioniResta aperta fino al 6 aprile a Milano, nel cuore di Brera, al Laboratorio Faam, la mostra Dino ... msn.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.