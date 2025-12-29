La Milano fantastica di Dino Buzzati | tra cronaca e sogno

La Milano di Dino Buzzati si distingue per la sua duplice natura: da un lato, quella del giornalista preciso del Corriere della Sera, dall’altro, quella dello scrittore capace di trasportare il lettore in un universo di sogni e simboli. Questo percorso analizza come Buzzati abbia saputo unire le due anime, creando un’immagine di Milano che combina cronaca e fantasia, realtà e immaginazione.

