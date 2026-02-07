Dimissioni del sindaco di Messina Basile lascia e annuncia | Mi ricandido a guidare la città

Federico Basile si dimette da sindaco di Messina, ma subito dopo annuncia che si ricandiderà. La notizia è arrivata durante una conferenza stampa a Palazzo Zanca, dove il primo cittadino ha comunicato ufficialmente la decisione di lasciare l’incarico. Basile ha spiegato di voler continuare a guidare la città, nonostante le dimissioni, e ha confermato la sua intenzione di presentare nuovamente la candidatura alle prossime amministrative. La scena si è svolta in un clima teso, con alcuni presenti che hanno seguito attentamente le sue parole.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’annuncio ufficiale a Palazzo Zanca. Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha annunciato le proprie dimissioni dalla carica nel corso di una conferenza stampa tenuta a Palazzo Zanca. Durante il suo intervento, il primo cittadino ha ripercorso le principali azioni portate avanti dalla sua amministrazione, sottolineando i risultati ottenuti sul piano finanziario e amministrativo, a partire dal risanamento dei conti comunali. Il discorso è stato più volte interrotto dagli applausi dei presenti, a testimonianza del clima di forte partecipazione che ha accompagnato l’annuncio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Dimissioni del sindaco di Messina, Basile lascia e annuncia: ““Mi ricandido a guidare la città” Approfondimenti su Messina Basile Il sindaco Basile annuncia le sue dimissioni anticipate, Messina verso le urne a maggio Federico Basile ha annunciato le sue dimissioni da sindaco di Messina. "Messina è ostaggio di De Luca", l'attacco della sinistra dopo le dimissioni del sindaco Basile Messina si trova di nuovo al centro delle polemiche dopo le dimissioni del sindaco Basile. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Messina Basile Argomenti discussi: Basile e le possibili dimissioni strategiche: a Messina si guarda a Salerno e ai due De Luca; Dimissioni sindaco di Parlasco, la minoranza: Assenza di comunicazione e dialogo; Al quarto mandato da sindaco Ciotti rassegna le dimissioni, cade la giunta di Morciano di Romagna; Dimissioni, sabato 7 Federico Basile rivolgerà alcune comunicazioni alla città. Messina, il sindaco Basile si dimette. Il centrodestra polemizza: Capriccio politico di De LucaPALERMO – Dimissioni per il sindaco di Messina, Federico Basile. Le ha annunciate lo stesso Basile, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Zanca. Da diverse settimane in città si rincorrevano vo ... dire.it Dimissioni del Sindaco Basile, «un paradosso, un capriccio politico»Le dimissioni del sindaco di Messina, Federico Basile, hanno suscitato reazioni critiche da parte di esponenti del Movimento 5 Stelle e del centrodestra, ... canalesicilia.it ll segretario provinciale del Partito democratico Hyerace critica le dimissioni del sindaco di Messina. Scelta bocciata anche dal Movimento Cinquestelle facebook Il sindaco di Messina annuncia le sue dimissioni e dice: "Mi ricandido" #ANSA x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.