' Plastic Free' torna in città e organizza una passeggiata ecologica per la raccolta dei rifiuti
Una passeggiata ecologica per la nostra salute e quella del pianeta insieme a Plastic Free, la più attiva realtà nazionale nella lotta all’inquinamento da plastica e nella promozione di buone pratiche ambientali. L’appuntamento è fissato per domenica 23 alle 14, con ritrovo presso il parco Baden. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
5 minuti in canoa... #plasticfree #plasticpollution - facebook.com Vai su Facebook
Plastic Free lancia la campagna “Un torrone per la ricerca” Segui il link per approfondire: avveniredicalabria.it/plastic-free-l… #reggiocalabria Vai su X
Torna Plastic free. Ritrovo ai Laghi Braccini - Ambiente e volontariato si uniscono per la pulizia delle aree pubbliche a Pontedera il 5 maggio con Plastic Free Onlus. Si legge su lanazione.it
Torna Plastic free allo Scolmatore - Sarà un giorno tutto dedicato alla cura dell’ambiente offeso dagli incivili che seminano i rifiuti ovunque. Segnala lanazione.it
Plastic Free chiede limiti vincolanti e divieto del monouso - Plastic Free Onlus prende parte ai negoziati in corso a Ginevra per la stesura del trattato globale contro l'inquinamento da plastica, chiedendo con determinazione un accordo che sia realmente ... Da ansa.it